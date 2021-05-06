Тер Штеген прокомментировал долг "Барселоны"

Фото: инстаграм тер Штегена/Автор неизвестен

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался по поводу долга каталонского клуба.

– Долг "Барселоны" превышает один миллиард евро. Отразился ли этот факт на ходе переговоров по контракту?

– Размер долга, конечно, огромен. Но мы стараемся оставлять эти проблемы подальше от раздевали, хоть сказать об этом легче, чем сделать. Наша работа – играть в футбол. Нам за это платят. И, честно говоря, я рад, что не работаю в руководящем отделе и мне не приходится решать этот вопрос.

Но все мы осознаем свой долг перед клубом и людьми. Нынешний этап наносит ущерб клубу, и, конечно же, этот вопрос был учтен в переговорах и контракте. Я и клуб нашли хорошее решение на переходный период, когда матчи проводятся без болельщиков, – сказал тер Штеген.

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