Тер Штеген прокомментировал долг "Барселоны"
Фото: инстаграм тер Штегена/Автор неизвестен
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался по поводу долга каталонского клуба.
– Долг "Барселоны" превышает один миллиард евро. Отразился ли этот факт на ходе переговоров по контракту?
– Размер долга, конечно, огромен. Но мы стараемся оставлять эти проблемы подальше от раздевали, хоть сказать об этом легче, чем сделать. Наша работа – играть в футбол. Нам за это платят. И, честно говоря, я рад, что не работаю в руководящем отделе и мне не приходится решать этот вопрос.
Но все мы осознаем свой долг перед клубом и людьми. Нынешний этап наносит ущерб клубу, и, конечно же, этот вопрос был учтен в переговорах и контракте. Я и клуб нашли хорошее решение на переходный период, когда матчи проводятся без болельщиков, – сказал тер Штеген.
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|Команда
|М
|О
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14