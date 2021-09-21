Тер Штеген прокомментировал ничью в матче с "Гранадой"

Фото: инстаграм Тер Штегена/Автор неизвестен

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался о ничьей в игре пятого тура Примеры против "Гранады" (1:1).

"Обидно, конечно. По крайней мере, в конце мы смогли спасти ничью, а это уже что-то при такой игре. После первого момента соперника мы уже проигрывали, а это сложно. Они глубоко сели в оборону, тянули время. Это стоило нам игры.

В конце концов, я считаю, что ничья – это хороший результат. Мы остались со счетом 1:1, но чувствовали, что могли добиться большего.

Болельщики нам нужны больше чем когда-либо. Нам нужно объединиться сильнее чем когда-либо. Это непростая ситуация и для нас, и для них. Мы убеждены, что энергия молодых игроков поможет команде двигаться вперед", – сказал немецкий вратарь.

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