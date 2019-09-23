Тер Штеген прокомментировал результаты "Барселоны" на старте сезона

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Тер Штеген прокомментировал результаты "Барселоны" на старте сезона

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, что думает о результатах команды на старте сезона. Об этом сообщает Sport.es.

"Мы должны быть сосредоточеннее и сильнее. То, что говорят о кризисе - это нормально, если мы так начинаем сезон в Ла Лиге.

Назад не нужно оглядываться, нужно идти вперед и постараться выигрывать.

Вальверде проделывает отличную работа, он сделает все, чтобы выжать из команды максимум, а мы должны хорошо сыграть и набрать три очка", - сказал тер Стеген.

Матч "Барселона" - "Вильярреал" состоится завтра, 24 сентября, на "Камп Ноу". Начало - в 22:00 по московскому времени.

В последнем туре Примеры "Барселона" проиграла в выездном матче "Гранаде" (0:2). Каталонцы занимает 8 место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

А еще: "Барселона" поставила ультиматум Вальверде| http://soccernews.ru
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