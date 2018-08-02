Тер Штеген прокомментировал уход Роналду из "Реала"

Теги барселонареал мадридмарк-андре тер штегенкриштиану роналду

Тер Штеген прокомментировал уход Роналду из "Реала"Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал переход форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"Я думаю, что у них, как и прежде, все еще - отличная команда. Против них будет трудно играть даже без Роналду . Мы должны понимать, что он - игрок, который сыграл важную роль во многих их победах. Однако мы должны сосредоточиться на нашей игре, и мы знаем, что если мы будем уверены в себе, то у нас есть все шансы выиграть трофеи", - цитирует 26-летнего вратаря sport.es.

Напомним,  "Барселона" приняла итоговое решение по будущему Дембеле. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов