Тер Штеген прокомментировал уход Роналду из "Реала"

Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал переход форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

" Я думаю, что у них, как и прежде, все еще - отличная команда. Против них будет трудно играть даже без Роналду . Мы должны понимать, что он - игрок, который сыграл важную роль во многих их победах. Однако мы должны сосредоточиться на нашей игре, и мы знаем, что если мы будем уверены в себе, то у нас есть все шансы выиграть трофеи ", - цитирует 26-летнего вратаря sport.es.

Напомним, "Барселона" приняла итоговое решение по будущему Дембеле. | soccernews.ru