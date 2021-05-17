Тер Штеген пропустит Евро-2020
Фото: инстаграм Марка-Андре тер Штегена/Автор неизвестен
Вратарь "Барселоны" и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген пропустить чемпионат Европы из-за операции на колене.
"Мне грустно из-за того, что я пропущу Евро-2020. В первый раз за много лет я буду поддерживать Германию из дома. Надеюсь, что мы выиграем!" - написал тер Штеген в инстаграме.
29-летний тер Штеген выступает за сборную Германии с 2012 года. Всего он провел за национальную команду 24 матча и пропустил 25 голов.
Германия на Евро-2020 сыграет в одной группе с Францией, Португалией и Венгрией.
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