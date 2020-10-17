Тер Штеген пропустит матч против "Реала"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не сможет участвовать в матче Примеры против "Реала". Об этом рассказал главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман.

"Думаю, тер Штеген не успеет восстановиться. Мы пока не знаем дату его возвращения, нужно продолжать следить за его восстановлением", - передает слова Кумана AS.

В августе голкипер перенес операцию на колене.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится 24 октября на "Камп Ноу". Начало игры - в 17:00 (мск).

Не пропустите: "Барселона" собирается зимой продать двух форвардов и купить Депая| http://soccernews.ru