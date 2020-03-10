Тер Штеген просит у "Барселоны" зарплату в 15 миллионов евро в год
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штешен не может договориться с руководством о новом контракте, сообщает Goal.
Футболист просит у клуба повысить зарплату до 15 миллионов евро в год. А это сделает его самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны" после капитана Лионеля Месси. Руководство не может пока удовлетворить требования игрока, поэтому решило отложить переговоры до конца сезона.
Тер Штеген играет за сине-гранатовых с 2014 года. В этом сезоне 27-летний немец провел 26 матчей, 6 из которых отстоял на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что голкипером интересуются "Челси", "Бавария" и "Ювентус".
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14