Тер Штеген просит у "Барселоны" зарплату в 15 миллионов евро в год

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штешен не может договориться с руководством о новом контракте, сообщает Goal.



Футболист просит у клуба повысить зарплату до 15 миллионов евро в год. А это сделает его самым высокооплачиваемым игроком "Барселоны" после капитана Лионеля Месси. Руководство не может пока удовлетворить требования игрока, поэтому решило отложить переговоры до конца сезона.



Тер Штеген играет за сине-гранатовых с 2014 года. В этом сезоне 27-летний немец провел 26 матчей, 6 из которых отстоял на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.



Ранее сообщалось, что голкипером интересуются "Челси", "Бавария" и "Ювентус".

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