Тер Штеген провел юбилейный матч за "Барселону"
Фото: инстаграм Марка-Андре тер Штегена/Автор неизвестен
Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген провел свой 300-й матч за "Барселону".
Юбилейным для вратаря стал перенесенный матч 4-го тура чемпионата Испании с "Севильей".
Тер Штеген перешел в "Барселону" в 2014 году из менхенгладбахской "Боруссии". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В 300 матчах за каталонцев он пропустил 299 голов. 4-кратный чемпион Испании, 5-кратный обладатель Кубка Испании, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14