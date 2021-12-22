Тер Штеген провел юбилейный матч за "Барселону"

Фото: инстаграм Марка-Андре тер Штегена/Автор неизвестен

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген провел свой 300-й матч за "Барселону".

Юбилейным для вратаря стал перенесенный матч 4-го тура чемпионата Испании с "Севильей".

Тер Штеген перешел в "Барселону" в 2014 году из менхенгладбахской "Боруссии". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В 300 матчах за каталонцев он пропустил 299 голов. 4-кратный чемпион Испании, 5-кратный обладатель Кубка Испании, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

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