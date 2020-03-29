Тер Штеген рассказал, что делает во время пандемии коронавируса

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Тер Штеген рассказал, что делает во время пандемии коронавируса

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген рассказал, чем занимается на карантине, вызванного пандемией коронавируса.

"Большую часть времени я провожу в гостиной и на кухне. Также я тренируюсь в тренажерном заде. Есть множество упражнений, которые я выполняю каждый день. Уборкой дома занимаюсь, это тоже своего рода упражнения.

Все мы в одной ситуации. Футболисты на своем примере должны показывать, как важно не выходить из дома", - передает слова тер Штегена пресс-служба "Барселоны".

Ранее сообщалось, что голкипер недоволен зарплатой в каталонском клубе, поэтому может покинуть команду. Игроком активно интересуется "Бавария".

По последним данным, в мире зафиксировано 658 205 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 30 449 человек, выздоровели - 141 419.

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