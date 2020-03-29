Тер Штеген рассказал, что делает во время пандемии коронавируса
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген рассказал, чем занимается на карантине, вызванного пандемией коронавируса.
"Большую часть времени я провожу в гостиной и на кухне. Также я тренируюсь в тренажерном заде. Есть множество упражнений, которые я выполняю каждый день. Уборкой дома занимаюсь, это тоже своего рода упражнения.
Все мы в одной ситуации. Футболисты на своем примере должны показывать, как важно не выходить из дома", - передает слова тер Штегена пресс-служба "Барселоны".
Ранее сообщалось, что голкипер недоволен зарплатой в каталонском клубе, поэтому может покинуть команду. Игроком активно интересуется "Бавария".
По последним данным, в мире зафиксировано 658 205 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 30 449 человек, выздоровели - 141 419.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14