Тер Штеген рассказал о целях "Барселоны" в нынешнем сезоне
Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген заявил, что каталонский клуб будет стремиться к победам в нынешнем сезоне.
"Игроки "Барселоны", как и всегда, выходят на поле с мыслями о победе в каждом матче. У нас произошли большие изменения в команде, поэтому мы должны адаптироваться. Наша цель - бороться за все трофеи. Впереди у нас длинный сезон", - приводит слова тер Штегена AS.
Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" впервые за много лет не завоевала ни одного сезона.
28-летний тер Штеген в настоящее время восстанавливается после травмы. Возвращение голкипера в строй ожидается в ноябре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14