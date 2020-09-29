Тер Штеген рассказал о целях "Барселоны" в нынешнем сезоне

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Тер Штеген рассказал о целях "Барселоны" в нынешнем сезоне

Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген заявил, что каталонский клуб будет стремиться к победам в нынешнем сезоне.

"Игроки "Барселоны", как и всегда, выходят на поле с мыслями о победе в каждом матче. У нас произошли большие изменения в команде, поэтому мы должны адаптироваться. Наша цель - бороться за все трофеи. Впереди у нас длинный сезон", - приводит слова тер Штегена AS.

Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" впервые за много лет не завоевала ни одного сезона.

28-летний тер Штеген в настоящее время восстанавливается после травмы. Возвращение голкипера в строй ожидается в ноябре.

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