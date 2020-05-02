Тер Штеген рассказал о статусе переговоров с "Барселоной" о новом контракте

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался о возможном продлении контракта с клубом.

"Мы проводили предварительные переговоры, однако я попросил время на раздумье. Есть много более важных вещей. На данный момент переговоры не ведутся", - приводит слова тер Штегена Kicker.

Соглашение тер Штегена с клубом истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что вратарь требует зарплату в размере 18 миллионов евро за сезон.

В этом сезоне тер Штеген провел 34 матча, в которых пропустил 25 голов.

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