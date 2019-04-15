Тер Штеген рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестр Юнайтед"

Теги марк-андре тер штегенбарселонаманчестер юнайтед

Тер Штеген рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестр Юнайтед"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, чего ждет от ответного матча с "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Marca.

"Мы встретимся с командой, которая хочет победить. Мы тоже хотим победить. Да, они выиграли несколько матчей на выезде, у нас нет такого преимущества. 

Нас ожидает непростой матч. У "МЮ" быстрые игроки, за которыми все время нужно следить, думаю, это станет ключом к завтрашней игре. Мы хотим доминировать, как и всегда", - сказал тер Штеген.

Первая встреча команд закончилась в пользу каталонского клуба (1:0). Ответный матч состоится 16 апреля на "Камп Ноу". Начало - в 22:00 (мск).

А еще: Тер Штеген в 2016 году задумывался об уходе из "Барселоны"| http://soccernews.ru

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