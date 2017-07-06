Тер Штеген: "Реал" заслужил чемпионство"

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Тер Штеген: "Реал" заслужил чемпионство"Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген подвел итоги выступлению своей команды в прошлом сезоне.

"Мы cмогли поднять над головами еще один кубок Испании - в третий раз подряд за время моего нахождения в клубе, а также Суперкубок в начале сезона. Тем не менее, мы проиграли чемпионат, уступив три очка очень сильному сопернику. В конце концов, они заслужил это", - цитирует 25-летнего вратаря Mubdo Deportivo.

Напомним, "Барселона" отклонила предложение одного из грандов по своему ведущему игроку. | soccernews.ru

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