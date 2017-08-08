Тер Штеген: "Результаты предсезонных матчей не должны нас вводить в заблуждение"

Теги марк-андре тер штегенбарселонареал мадридбетис

Тер Штеген: "Результаты предсезонных матчей не должны нас вводить в заблуждение"Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген высказался о предстоящих матчах своей команды в новом сезоне.

"Я думаю, что результаты предсезонных матчей не должны нас вводить в заблуждение. У нас будет жесткий старт против "Реала" и "Бетиса", и, конечно же, мы должны быть в хорошей форме, чтобы у нас получился хороший старт", - цитирует 25-летнего вратаря El Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня "Барселона" намерена согласовать трансфер Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии
Воришка из Глухаря

Великолепная фотка.Особенно учитывая,что он немец.

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