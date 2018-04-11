Тер Штеген: "Сезон еще не закончен"

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Тер Штеген: "Сезон еще не закончен"Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген обратился в твиттере к болельщикам своей команды.

"Оставайтесь спокойными, позитивными и сосредоточенными на том, что происходит сейчас. Сезон еще не закончен, и у нас есть две важные цели. Мы хотим снова выиграть Ла Лигу и поднять над головой в четвертый раз подряд кубок. Вперед, "Барса", - написал 25-летний вратарь "сине-гранатовых".

Напомним, тер Штеген дал комментарий вылету "Барселоны" из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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