Тер Штеген: "Сезон еще не закончен"

Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген обратился в твиттере к болельщикам своей команды.

" Оставайтесь спокойными, позитивными и сосредоточенными на том, что происходит сейчас. Сезон еще не закончен, и у нас есть две важные цели. Мы хотим снова выиграть Ла Лигу и поднять над головой в четвертый раз подряд кубок. Вперед, "Барса ", - написал 25-летний вратарь "сине-гранатовых".

Напомним, тер Штеген дал комментарий вылету "Барселоны" из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru