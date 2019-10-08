Тер Штеген сказал, что матчей с Месси лучше избегать

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген прокомментировал предстоящий товарищеский матч с Аргентиной. Об этом сообщает твиттер-канал Bayern & Germany.

"Не чувствую давления. Хочу проявить себя наилучшим образом. Это будет невероятный матч, с нетерпением жду этой встречи. Месси и мне будет интересно играть друг против друга, хотя лучше избегать встреч с ним!

Отношения с Нойером? Мы профессионалы и будем поддерживать друг друга в любом случае. Конфликта нет", - сказал тер Штеген.

Отметим, что голкипер и Месси играют вместе в "Барселоне".

Матч Германия - Аргентина состоится завтра, 9 октября в Дортмунде. Начало встречи - в 21:45 (мск).

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