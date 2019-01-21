Тер Штеген стал автором уникального достижения

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Тер Штеген стал автором уникального достижения

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген стал автором уникального достижения, сообщает Opta.

По информации статистического портала, 26-летний футболист стал первым немецким голкипером, сыгравшим в 100 матчах испанской Примеры.

Юбилейной для него стала игра 20-го тура чемпионата против "Леганеса" (3:1).

Стоит отметить, что в 100 поединках Ла Лиги тер Штеген пропустил 89 голов, при этом в 42 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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