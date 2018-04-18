Тер Штеген стал рекордсменом Ла Лиги

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Тер Штеген стал рекордсменом Ла Лиги

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях сыграла вничью с "Сельтой" (2:2).

Вратарь каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген установил рекорд примеры, не проиграв в 33 встречах подряд в одном сезоне.

По этому показателю он обошел Арконаду, Селайету, Олайсолу, Перико Алонсо и Лопеса Уфарте (по 32).

С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия тер Штегена и "Барселоны" составляет 40 матчей.

Не пропустите: "Барселона" побила еще один испанский рекорд. | http://soccernews.ru

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