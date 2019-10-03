Тер Штеген: "Суарес заткнул рот многим критикам"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отметил игру нападающего Луиса Суареса в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Интера".

"Он точно многим критикам заткнул рот. Суарес всегда сосредоточен и выкладывается на сто процентов, всегда в борьбе. Мы знаем, кто играет у нас в атаке. Он всегда на месте, чтобы забивать голы", - цитирует тер Штегена Marca.

Напомним, что 32-летний Суарес оформил дубль в матче с "Интером".

Благодаря голам уругвайца "сине-гранатовые" одержали волевую победу со счётом 2:1.

Не пропустите: Месси прокомментировал победу над "Интером". | http://soccernews.ru