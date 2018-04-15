Тер Штеген установил рекорд Ла Лиги

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Тер Штеген установил рекорд Ла Лиги

Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген установил рекорд Ла Лиги по числу матчей подряд без поражений, сообщает AS.

С учетом прошлого сезона голкипер не проигрывает уже на протяжении 39 матчей подряд и это новый рекорд испанского чемпионата.

В этом сезоне 25-летний тер Штеген провел за "Барселону" 43 матча и пропустил 28 голов. 

Не пропустите: "Барселона" побила исторический рекорд чемпионата Испании. | http://soccernews.ru

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