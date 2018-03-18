Тер Штеген установил рекорд среди вратарей "Барселоны"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отстоял на ноль в игре с "Атлетиком" (2:0).

Как сообщает Opta, на счету 25-летнего стража ворот каталонцев 18 сухих матчей в 29 играх Примеры в этом сезоне и он пропустил всего 13 голов.

Таким образом, тер Штеген установил новый рекорд среди голкиперов "Барселоны". Виктор Вальдес в сезоне 2010/11 пропустил 15 голов в 29 играх.

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