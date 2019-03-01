Тер Штеген в 2016 году задумывался об уходе из "Барселоны"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген признался, что в 2016 году он задумывался об уходе из каталонского клуба.

"Мы конкурировали с Клаудио Браво за звание первого номера. Тренер выбрал его в качестве основного голкипера на матчи чемпионата. Естественно, в такой ситуации я начал задумываться о своём будущем, потому что игровая практика - это самое главное. Меня даже не устраивал вариант, согласно которому я бы играл в Примере, а Браво - в других турнирах. Я не этого хотел и в 2016 году задумывался об уходе. Так не могло больше продолжать и "Барселона" сделала выбор. Думаю, пока я не разочаровал клуб", - приводит слова 26-летнего немца Goal.com.

Напомним, что летом 2016 года "Барселона" продала Браво в "Манчестер Сити" за 18 миллионов евро.

В текущем сезоне тер Штеген сыграл за "сине-гранатовых" 34 матча во всех турнирах и пропустил 31 гол.

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