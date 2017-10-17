Тер Штеген: "В "Барселоне" все голодны до новых побед"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался об амбициях своего клуба.

"Я невероятно рад тому, как складывается моя карьера здесь. Счастлив, что могу продолжать этот путь, потому что именно этого и желаю. Моя цель - продолжать выступать за "Барселону" и быть полезным команде. Мы все можем и дальше добиваться успехов. К этому всегда стремилась "Барселона", и у нас неплохо получается. Мы все голодны до новых побед" - цитирует тер Штегена официальный сайт УЕФА.

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