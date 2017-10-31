Тер Штеген: "В "Барселоне" все ведут себя скромно, даже Месси"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал об атмосфере в раздевалке команды и отметил высокий боевой дух.

"В команде отличная атмосфера, при этом все ведут себя скромно, несмотря на свой статус. Даже Месси! Могу сказать, что слоган "больше, чем клуб" - это не просто слова. Это то, что мы переживаем и чувствуем здесь каждый день.

В коллективе есть баланс, а командный дух на высоте.Это важный фактор.

"Барселона" настроена побеждать в каждом матче и бороться за все трофеи. Это мотивирует нас быть лучше, чем есть сейчас", - приводит слова кипера немецкий ресурс WAZ.

В текущем сезоне тер Штеген провёл 10 матчей в Ла Лиге, 7 из которых отыграл на ноль. В Лиге Чемпионов три игры, две на ноль.

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