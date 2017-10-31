Тер Штеген: "В "Барселоне" все ведут себя скромно, даже Месси"

Теги марк-андре тер штегенбарселона

Тер Штеген: "В "Барселоне" все ведут себя скромно, даже Месси"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал об атмосфере в раздевалке команды и отметил высокий боевой дух.

"В команде отличная атмосфера, при этом все ведут себя скромно, несмотря на свой статус. Даже Месси! Могу сказать, что слоган "больше, чем клуб" - это не просто слова. Это то, что мы переживаем и чувствуем здесь каждый день.

В коллективе есть баланс, а командный дух на высоте.Это важный фактор.

"Барселона" настроена побеждать в каждом матче и бороться за все трофеи. Это мотивирует нас быть лучше, чем есть сейчас", - приводит слова кипера немецкий ресурс WAZ.

В текущем сезоне тер Штеген провёл 10 матчей в Ла Лиге, 7 из которых отыграл на ноль. В Лиге Чемпионов три игры, две на ноль.

Не пропустите анонс матча "Олимпиакос" - "Барселона" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 28
2 Валенсия 10 24
3 Реал Мадрид 10 20
4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 9 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 10 12
11 Леванте 10 12
12 Жирона 10 12
13 Сельта Виго 10 11
14 Атлетик Бильбао 10 11
15 Эспаньол 9 10
16 Депортиво Ла-Корунья 9 8
17 Эйбар 10 8
18 Лас Пальмас 9 6
19 Малага 10 4
20 Алавес 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов