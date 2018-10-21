Тер Штеген в матче "Севильей" показал лучший результат по сделанным сейвам в этом сезоне

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген провел великолепный матч против "Севильи".

Как сообщает Opta, немецкий вратарь во вчерашнем матче выполнил пять сейвов и это его лучший результат в текущем сезоне.

"Севильи" все-таки удалось дважды огорчить вратаря "Барселоны", однако на конечный итог это не повлияло.

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