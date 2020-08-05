Тер Штеген в скором времени подпишет новый контракт с "Барселоной"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген в скором времени подпишет с каталонским клубом новый контракт.

Новое соглашение 28-летнего футболиста с "сине-гранатовыми" будет рассчитано до 2025 года. Нынешний договор истекает до лета 2022 года.

В голкипере также заинтересованы "Челси" и "Бавария".

Ранее сообщалось, что тер Штеген просит зарплату в 10 миллионов евро в год, а клуб готов платить 6,3 миллиона евро.

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