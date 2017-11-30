Тер Штеген: "Вальверде отличается от других тренеров"

Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген похвалил главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде.

"Вальверде отличается от остальных тренеров. У него всегда есть решение и прогрессивный взгляд на тактику. Он хочет добиться успеха с этой командой как тренер. Это, на мой взгляд, очень хороший баланс", - цитирует 25-летнего немца sport.es.

Напомним, "Барселона" может потратить 50 миллионов евро на очередного бразильского хавбека. | soccernews.ru