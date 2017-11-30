Тер Штеген: "Вальверде отличается от других тренеров"

Теги марк-андре тер штегенэрнесто вальвердебарселона

Тер Штеген: "Вальверде отличается от других тренеров"Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген похвалил главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде.

"Вальверде отличается от остальных тренеров. У него всегда есть решение и прогрессивный взгляд на тактику. Он хочет добиться успеха с этой командой как тренер. Это, на мой взгляд, очень хороший баланс", - цитирует 25-летнего немца sport.es.

Напомним, "Барселона" может потратить 50 миллионов евро на очередного бразильского хавбека. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов