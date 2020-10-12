Тер Штеген, возможно, успеет восстановится к Эль Класико

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген продолжает восстанавливаться после операции на колено. Об этом сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что футболист не может приступить к полноценным занятиям с "сине-гранатовыми", так как его колено опухает после нагрузок.

Сообщается, что голкипер успеет восстановится к матчу "Барселоны" с "Реалом", который состоится 24 октября.

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