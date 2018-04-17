Тер Штеген впервые в карьере станет капитаном "Барселоны"



В матче 33-го тура чемпионата Испании против "Сельты" капитаном "Барселоны" станет вратарь Марк-Андре тер Штеген.

Стоит отметить, что немецкий голкипер впервые в карьере выйдет на поле с капитанской повязкой.

Напомним, что 25-летний выступает за "Барселону" с 2014 года и провел за клуб 133 матча.

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