Тер Штеген вступил в перепалку с болбоем во время матча с "Севильей"

У вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена во время проигранного матча 1/2 финала Кубка Испании против "Севильи" (0:2) возник конфликт с человеком, подающим мячи.

Болбой громко выражал недовольство решениями судейской бригады, настаивая на том, что игроков "сине-гранатовых" нужно чаще наказывать жёлтыми карточками.

Немец отреагировал на поведение сотрудника стадиона, сделав ему замечание: "Заткнись и прояви уважение. Ты здесь не для того, чтобы говорить, делай свою работу. Хватит требовать что-то от арбитра".

Болбой дал понять тер Штегену, что молчать не будет. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться главному рефери встречи Матеу Лаосу.

El 'pique' entre Ter Stegen y un recogepelotas un poco payaso pic.twitter.com/v7dl80yNE6 — Vida Blaugrana (@VidaBlaugrana10) February 11, 2021

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