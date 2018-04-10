Тер Штеген выбрал пятерку лучших вратарей мира

Теги марк-андре тер штегенджанлуиджи буффондавид де хеаалиссонэдерсонмануэль нойер

Тер Штеген выбрал пятерку лучших вратарей мираГолкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген выбрал пятерку лучших вратарей мира.

Так, выбор 25-летнего немца пал на Джанлуиджи Буффона ("Ювентус"), Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Мануэля Нойера ("Бавария"), Эдерсона ("Манчестер Сити") и Алиссона ("Рома").

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ромы". | soccernews.ru

комментарии
Роман

Непонятно, по каким признакам тер Штеген отбирал этих вратарей? У Буффона сезон не очень удачный получился: Италия не попала на ЧМ, Ювентус скорей всего вылетит из ЛЧ- какая- то доля вины в этом у Буффона всё-таки есть. Нойер давно не играет и непонятно в какой он сейчас форме находится? Эдерсон вроде был весь из себя крутой, даже с дедушкой Моуриньо повздорил, но в играх с Ливерпулем выглядел как растерявшейся пацан! Про Алиссона сказать что-либо сложно, но если это он стоял в воротах в первой игре против Барсы, то тоже неплохо отхватил. Поэтому, пожалуй, лучшие вратари на данный момент времени: Де Хеа, Ян Облак, да и сам Штеген.

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