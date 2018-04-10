Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген выбрал пятерку лучших вратарей мира.

Так, выбор 25-летнего немца пал на Джанлуиджи Буффона ("Ювентус"), Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Мануэля Нойера ("Бавария"), Эдерсона ("Манчестер Сити") и Алиссона ("Рома").

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ромы". | soccernews.ru