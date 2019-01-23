Тер Штеген высказал свое мнение о штрафах Дембеле

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Тер Штеген высказал свое мнение о штрафах Дембеле
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген одобряет меры руководства клуба, которое подвергало штрафам его одноклубника нападающего Усмана Дембеле за опоздания на тренировки и несоблюдение спортивного режима.

"Я считаю, что правильно поступил, когда оштрафовал Дембеле. Он еще молодой футболист и сделает выводы. Пожалуй, мне нравятся молодые парни, которые ведут себя не как все, иначе было бы скучно. Я бы не сказал, что с Усманом сложно общаться, он приятный молодой человек. А мы, опытные футболисты, должны направить его в нужном направлении. Остальное зависит только от него", - приводит слова тер Штегена Sport Bild.

21-летний Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за каталонский клуб 50 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 13 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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