Тер Штеген высказался о поражении "Барселоны" от "Валенсии"

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Тер Штеген высказался о поражении "Барселоны" от "Валенсии"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура Ла Лиги с "Валенсией" (0:2).

"Такие ситуации происходят каждый сезон. Нам нужно больше работать над тем, что говорит тренер. Мы можем стать лучше. Я настроен позитивно.

Мы хорошо начали вторую половину, но потом пропустили. Это неприятно. Мы старались, владели мячом", - цитирует голкипера Sport.es.

Несмотря на поражение, "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры. 

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