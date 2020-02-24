Тер Штеген высказался о работе под руководством Сетьена



Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о работе под руководством нового главного тренера команды Кике Сетьена.

"Постепенно нам удается все лучше выполнять требования тренера. Мы с уважением относимся к его философии футбола и стремимся играть так, чтобы соответствовать его видению. Но это нелегко изменить по ходу сезона. Например, меня он стремится чаще использовать для контроля мяча. Мне нравится это. Мы хотим как можно скорее адаптироваться к новому футболу. Результаты показывают, что нам это удается", - приводит слова тер Штегена Marca.

Напомним, что Сетьен возглавил "Барселону" несколько недель назад, сменив на посту главного тренера Эрнесто Вальверде, который был отправлен в отставку.

Не пропустите: Пике оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru