Тер Штеген высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону"

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Тер Штеген высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону"Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался о возможном возвращении в его команду форварда ПСЖ Неймара.

"Я не знаю, что будет с Неймаром. Я могу только сказать, что у меня с ним - очень хорошие отношения. Наличие лучших игроков в твоей команде - это всегда хорошо, но я не собираюсь вступать в эту дискуссию. Буду ли я рад, если он вернется? Ответ очень прост, потому что все команды хотят становиться лучше и иметь в своем составе лучших игроков, которые могут помочь выигрывать трофеи. Каждый в нашей команде играет для того, чтобы приблизить нас к этой цели", - цитирует 26-летнего вратаря El Mundo Deportivo.

Напомним, Бартомеу исключил возвращение Неймара в "Барселону". | soccernews.ru

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