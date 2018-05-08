Тер Штеген: "Я не похож на Вальдеса, и не хочу им быть"

Теги барселонамарк-андре тер штегенвиктор вальдес

Тер Штеген: "Я не похож на Вальдеса, и не хочу им быть"Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген сравнил себя с бывшим вратарем "сине-гранатовых" Виктором Вальдесом.

"Я не похож на Вальдеса, и я не хочу им быть. Мой стиль игры отличается от его, но я был сфокусирован на нем из-за его менталитета", - приводит слова 26-летнего немца sport.es.

В нынешнем сезоне тер Штеген пропустил 34 мяча в 46 матчах за "Барселону".

Напомним, президент "Барселоны" прокомментировал судейство в Эль Класико. | soccernews.ru

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