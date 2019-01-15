Тер Штеген ярко высказался о целях "Барселоны" в этом сезоне



Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген заявил, что клуб планирует выиграть все трофеи в нынешнем сезоне.

"Важнее всего играть в обороне на высоком уровне. С таким качеством защиты, как в матче с "Эйбаром" (3:0), мы можем бороться за все трофеи. Мы наладили игру в обороне. Лангле был очень надежен, вы все видели сами. Также мы ждем возвращения Умтити, который вскоре сможет играть.

Что касается трофеев, то у нас нет предпочтения. Мы хотим выиграть все турниры", - приводит слова тер Штегена Marca.

После 19 туров "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, набрав 43 очка. Также клуб продолжает участие в 1/8 финала Кубка Испании с "Леванте" (первый матч - 1:2). В 1/8 финала Лиги Чемпионов каталонский клуб сыграет с "Лионом".

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