Тер Штеген ярко высказался о целях "Барселоны" в этом сезоне
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген заявил, что клуб планирует выиграть все трофеи в нынешнем сезоне.
"Важнее всего играть в обороне на высоком уровне. С таким качеством защиты, как в матче с "Эйбаром" (3:0), мы можем бороться за все трофеи. Мы наладили игру в обороне. Лангле был очень надежен, вы все видели сами. Также мы ждем возвращения Умтити, который вскоре сможет играть.
Что касается трофеев, то у нас нет предпочтения. Мы хотим выиграть все турниры", - приводит слова тер Штегена Marca.
После 19 туров "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, набрав 43 очка. Также клуб продолжает участие в 1/8 финала Кубка Испании с "Леванте" (первый матч - 1:2). В 1/8 финала Лиги Чемпионов каталонский клуб сыграет с "Лионом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11