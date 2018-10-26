Тер Штеген задумывался над уходом из "Барселоны"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген собирался покинуть клуб.

Немецкий голкипер вспомнил о непростом времени, когда он конкурировал с Клаудио Браво. Тер Штеген в то время задумался о смене клуба, однако после ухода чилийца решил продолжить выступления за каталонский клуб.

Тер Штеген выступает за "Барселону" с 2015 года. За это время он провел 154 матча, из них в 63 он сохранил ворота "сухими".

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