Тер Штеген задумывался над уходом из "Барселоны"

2 Теги барселонамарк-андре тер штеген

Тер Штеген задумывался над уходом из "Барселоны"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген собирался покинуть клуб.

Немецкий голкипер вспомнил о непростом времени, когда он конкурировал с Клаудио Браво. Тер Штеген в то время задумался о смене клуба, однако после ухода чилийца решил продолжить выступления за каталонский клуб.

Тер Штеген выступает за "Барселону" с 2015 года. За это время он провел 154 матча, из них в 63 он сохранил ворота "сухими".

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" работает над подписанием ключевого игрока "Барселоны". | http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ВИКТОР

если уйдет я тебя запакечю понял редактор

Ответить
ВИКТОР

если уйдет я тебя запакечю понял редактор

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов