Тер Штеген заявил, что не покинет "Барселону" этим летом

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Тер Штеген заявил, что не покинет "Барселону" этим летом

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, как идут переговоры с клубом о продлении контракта.

Футболист заявил, что этим летом не покинет "сине-гранатовых". Нынешнее соглашение голкипера рассчитано до 2022 года.

"Этим летом я не покину "Барселону". Встречи моего агента и клуба по поводу нового контракта уже были, но потом возникли проблемы с коронавирусом и переговоры пришлось приостановить. Мы решили не обсуждать детали контракта в то время, когда люди борются за жизнь", - передает слова тер Штегена Kicker.

28-летний футболист перешел в "Барселону" из гладбахской "Борусии" в 2014 году за 14 миллионов евро. Сейчас трансферная стоимость игрока - 72 миллионов евро. Вместе с "Барсой" Тер Штеген выиграл Лигу чемпионов сезона-2014/15, Суперкубок УЕФА (2015), а также по 4 раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании.

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