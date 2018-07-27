Терехин: "Головин способен стать топовым хавбеком европейского уровня, по манере он похож на Модрича"

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Терехин: "Головин способен стать топовым хавбеком европейского уровня, по манере он похож на Модрича"Известный в прошлом футболист Олег Терехин оценил перспективы на удачное выступление в Европе полузащитника московского ЦСКА Александра Головина, который уже в ближайшее время подпишет контракт с "Монако".

"Головин способен стать топовым хавбеком европейского уровня. У него все есть для этого. По манере он похож на Модрича. Лука же вырос в топ-игрока, а почему Головин не может? Это правильно, что он уезжает в Европу в таком молодом возрасте. Год там обстучится и осмотрится, а на второй ему уже легче будет. Все в его руках и силах. А потом, глядишь, перейдет Головин и в топ-чемпионат готовым игроком. "Монако" ведь считается трамплином - сколько футболистов оттуда уже ушли в топ-клубы", - цитирует бывшего футболиста Спорт уик-энд.

Напомним, трансфер Головина прокомментировал и Черчесов. | soccernews.ru

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