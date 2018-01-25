Терентьев: "Наверное, это мой самый красивый гол в карьере"

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Терентьев: "Наверное, это мой самый красивый гол в карьере"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев оценил свою игру в товарищеском матче против "Славии" (5:1).

"В первом моменте пристреливался, а во второй раз попал. Раз в год выстреливает. Наверное, это мой самый красивый гол в карьере. Удачная траектория мяча, удар в дальний угол. Мы стараемся реализовать все имеющиеся моменты. Но еще есть над чем работать. Игра складывается так, что соперник больше владеет преимуществом, а мы забиваем. Так что пока нам везет.

Сложно сравнивать два прошедших матча. В первой встрече я играл за другой состав, но сегодня вышли молодые ребята. Мне было приятно с ними играть, мяч хорошо ходил. Нельзя сравнивать эти игры, оба матча получились достойными. В раздевалке много разговоров на тему о том, что с молодыми приятно играть, хорошо получается и атмосфера на сборах тоже хорошая", – приводят слова Терентьева российские СМИ.

Видео: Гол Терентьева.

Не пропустите: "Зенит" - "Славия" - 5:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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