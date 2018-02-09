Терентьев: "Никогда не видел человека, который мог бы подтянуться больше меня"



Защитник "Зенита" Денис Терентьев рассказал, что он увлекается подтягиваниями на турнике.

"33 раза – это рекорд мой. С детства работаю над этим компонентом. 25 точно в любой момент и днем, и ночью, если разбудят. Не знаю, но ни разу не видел, чтобы кто-то 30 раз подтягивался. Говорят, гимнасты раз 20 могут, но не видел ни одного человека, который мог бы сделать больше меня", - приводит слова Терентьева официальный сайт клуба.

В этом сезоне 25-летний Терентьев провел за "Зенит" четыре матча.

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