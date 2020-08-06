Терентьев опубликовал отрицательный тест на коронавирус

Защитник "Зенита" Денис Терентьев отреагировал на слухи, что у него обнаружен коронавирус.

Футболист опубликовал фото отрицательного теста с подписью: "Узбагойтесь. Проверяйте источники. #Фабрикафэйков".

Ранее сообщалось, что сомнительные тесты были обнаружены у Терентьева и Юрия Жиркова. Однако стало известно, что Жирков отправился с командой на матч за Суперкубок России.

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится 7 августа.

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