Терентьев: "Пока еще даже не смотрели матчи "Селтика"

Защитник питерского "Зенита" Денис Терентьев высказался о предстоящих матчах против шотландского "Селтика" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Сам факт, что сыграем в Британии, завораживает. Наверняка придет много болельщиков - там всегда хорошая атмосфера. Но пока еще рано об этом думать - мы пока еще даже не смотрели матчи "Селтика". Работаем над своей игрой", - цитирует 25-летнего бека Р-Спорт.

Напомним, Бонуччи мог оказаться в "Зените". | soccernews.ru