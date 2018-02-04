Терентьев: "Пока еще даже не смотрели матчи "Селтика"
Защитник питерского "Зенита" Денис Терентьев высказался о предстоящих матчах против шотландского "Селтика" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
"Сам факт, что сыграем в Британии, завораживает. Наверняка придет много болельщиков - там всегда хорошая атмосфера. Но пока еще рано об этом думать - мы пока еще даже не смотрели матчи "Селтика". Работаем над своей игрой", - цитирует 25-летнего бека Р-Спорт.
Напомним, Бонуччи мог оказаться в "Зените". | soccernews.ru
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