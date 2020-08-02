Терентьев вернулся в "Зенит" из аренды в "Уфе"
Защитник Денис Терентьев вернулся в "Зенит" из аренды в "Уфе". Об этом сообщается на сайте уфимцев.
В "Уфе" футболист выступал с осени 2019 года. За это время он провел 12 матчей и забил 1 гол.
Завершился срок соглашения между ФК «Уфа» и «Зенитом» об аренде Дениса Терентьева.
Зашитник перешел в нашу команду в прошлом году, за это время провел 12 матчей и забил 1 гол за ФК «Уфа».
Футболист вернулся в расположение петербургского клуба "Зенит".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22