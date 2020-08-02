Защитник Денис Терентьев вернулся в "Зенит" из аренды в "Уфе". Об этом сообщается на сайте уфимцев.

В "Уфе" футболист выступал с осени 2019 года. За это время он провел 12 матчей и забил 1 гол.

Завершился срок соглашения между ФК «Уфа» и «Зенитом» об аренде Дениса Терентьева.



Зашитник перешел в нашу команду в прошлом году, за это время провел 12 матчей и забил 1 гол за ФК «Уфа».

Футболист вернулся в расположение петербургского клуба "Зенит".

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