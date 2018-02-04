Терентьев: "За десять игр вполне можно отыграть отставание в восемь очков"

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Терентьев: "За десять игр вполне можно отыграть отставание в восемь очков"Защитник питерского "Зенита" Денис Терентьев оценил шансы своей команды побороться за чемпионство в РФПЛ.

"Впереди еще десять игр. За это время вполне можно отыграть восемь очков. "Спартак" в этом году начал плохо, но потом все равно смог приблизиться к лидерам. Все может быть. Нам нужно просто по максимуму набирать свои очки. А соперники в любом случае что-то потеряют", - цитирует 25-летнего бека Р-Спорт.

Напомним, Терентьев высказался о предстоящих матчах "Зенита" против "Селтика". | soccernews.ru

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