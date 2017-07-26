Терим был уволен из сборной Турции из-за драки
Стали известны причины отставки главного тренера сборной Турции Фатиха Терима.
Как сообщают турецкие СМИ, две недели назад Терим и его затья устроили драку в ресторане. В ходе потасовки пострадали пятеро человек.
63-летний Терим возглавлял сборную Турции с 1993 по 1996 годы, с 2005 по 2009 годы, а также с 2013 по 2017 годы.
Не пропустите: Терим ушел с поста главного тренера сборной Турции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Путь в Лиге Европы "Зенит" начинает против израильского "Бней Иегуда"
-
Гол Неймара приносит "Барселоне" победу над "Манчестер Юнайтед"
-
С Международным кубком чемпионов "Бавария" прощается поединком против "Интера"
-
В первом матче квалификации "Ницца" и "Аякс" сильнейшего не выявили
-
Горячая концовка в Киеве: "Динамо" стартует в еврокубках с победы над "Янг Бойз"
Лента новостей
-
"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ
-
Путь в Лиге Европы "Зенит" начинает против израильского "Бней Иегуда"
-
Гол Неймара приносит "Барселоне" победу над "Манчестер Юнайтед"
-
С Международным кубком чемпионов "Бавария" прощается поединком против "Интера"
-
Диего Костой интересуются четыре клуба
-
Иско может перебраться в Англию
-
Пике: "Барселона" должна биться за Неймара"
-
На Бэйла появился еще один претендент из АПЛ
-
Конте назвал имя форварда, которого бы предпочел всем остальным игрокам его амплуа
-
"Брюгге" - "Башакшехир" - 3:3 (обзор)
-
Защитник "Барселоны" близок к переезду в Бразилию
-
"Ницца" - "Аякс" - 1:1 (обзор)
-
"Вииторул" - АПОЭЛ - 1:0, "Марибор" - "Хабнарфьордюр" - 1:0 (обзоры)
-
"Брюгге" и "Башакшехир" устроили "перестрелку" в Бельгии
-
"Селтик" не смог обыграть "Русенборг"
-
Месси, Суарес и Неймар устроили интересное соревнование в конце одной из тренировок "Барселоны"
-
В первом матче квалификации "Ницца" и "Аякс" сильнейшего не выявили
-
Вице-президент "Монако": "Сохранили всех ключевых игроков, которых мы хотели сохранить"
-
"Спартак" проигрывает гонку за Пашалича испанскому клубу
-
Месси протестует против одного из возможных трансферов своего клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бешикташ
|34
|77
|2
|Истанбул ББ
|34
|73
|3
|Фенербахче
|34
|64
|4
|Галатасарай
|34
|64
|5
|Антальяспор
|34
|58
|6
|Трабзонспор
|34
|51
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|48
|8
|Генчлербирлиги
|34
|46
|9
|Касимпаса
|34
|43
|10
|Коньяспор
|34
|43
|11
|Карабюкспор
|34
|43
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Османлыспор
|34
|38
|14
|Кайсериспор
|34
|38
|15
|Бурсаспор
|34
|38
|16
|Джайкур Ризеспор
|34
|36
|17
|Газиантепспор
|34
|26
|18
|Аданаспор
|34
|25