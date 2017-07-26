Терим был уволен из сборной Турции из-за драки

Теги турция

Терим был уволен из сборной Турции из-за драки

Стали известны причины отставки главного тренера сборной Турции Фатиха Терима.

Как сообщают турецкие СМИ, две недели назад Терим и его затья устроили драку в ресторане. В ходе потасовки пострадали пятеро человек.

63-летний Терим возглавлял сборную Турции с 1993 по 1996 годы, с 2005 по 2009 годы, а также с 2013 по 2017 годы.

Не пропустите: Терим ушел с поста главного тренера сборной Турции. | http://soccernews.ru

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