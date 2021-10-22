Терим объяснил, за счёт чего "Галатасарай" победил "Локомотив"

Фото твиттер "Галатасарая"

Наставник "Галатасарая" Фатих Терим дал комментарии после победы над "Локомотивом" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

"В первом тайме мы теряли лёгкие мячи, но неплохо оборонялись, не давали зоны. Во втором тайме игра шла к ничьей, но нам помогли замены, которые усилили игру. Мы позволили создать соперникам меньше всех моментов в играх.

Поздравляю всех болельщиков "Галатасарая" с этой победой. Мы в сложной группе, у нас 7 очков и ноль пропущенных голов - на данный момент, это можно считать успехом", - сказал Терим.

"Галатасарай" обыграл "Локомотив" в Москве, забив единственный гол на 82-й минуте.

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