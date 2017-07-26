Терим ушел с поста главного тренера сборной Турции

Главный тренер сборной Турции Фатих Терим ушел в отставку, сообщает официальный твиттер турецкой национальной команды.

"Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Терима за проделанную работу. Он зарекомендовал себя как в Турции, так и в мире. Желаем успеха и счастья в будущем", - говорится в заявлении.

Напомним, что в отборочном турнире Чемпионата Мира-2018 сборная Турции с 11 очками в шести матчах занимает третье место в своей группе. | http://soccernews.ru