Терим в четвёртый раз покинул "Галатасарай"
Наставник "Галатасарая" Фатих Терим ушёл с занимаемого поста, сообщает официальный сайт клуба.
Стороны договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.
68-летний специалист в четвёртый раз в карьере покинул должность главного тренера "львов" (1996-2000, 2002-2004, 2011-2013, 2017-2022).
"Галатасарай" провально выступает в текущем розыгрыше чемпионата Турции, занимая только 12-е место, зато команда выиграла группу Лиги Европы.
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